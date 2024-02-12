Urfa Malatya ve Adıyaman’dan istenmeyen sonuçlar geldi

“Türkiye’de Ataerkinin Kadın İstihdamı Tabusu: İşveren Tutumları Üzerine Bir Uygulama” adlı araştırmanın sonuçlarına göre, son on yıl içinde bölgede kadın işgücüne katılım oranlarında ve istihdam oranlarında artışlar yaşanmış olsa da kadın istihdamının hala genellikle tarım sektöründe ve kayıt dışı işlerde yoğunlaştığı belirlendi. Özellikle tekstil ve gıda sektörlerinde kadın istihdamının arttığı, ancak bu istihdamın genellikle kayıt dışı, geçici ve düşük ücretli olduğu tespit edildi.

“GECE VARDİYALARINDA ÇALIŞMALARI UYGUN GÖRÜLMÜYOR”

Araştırmada, işverenlerin kadın istihdamına yönelik tutumları da ele alındı. Kadınların genellikle aile içindeki toplumsal rolleri nedeniyle çalışma yaşamına katılımlarının düşük olduğu, gece vardiyalarında çalışmanın uygun görülmediği ve çocuk sahibi kadınların çalışmasının olumsuz karşılandığı ifadelerle ortaya çıktı. İşverenlerin genel tutumlarına bakıldığında, kadın istihdamına ilişkin isteksizliklerini çeşitli nedenlerle gerekçelendirdikleri görüldü.

“KADIN İSTİHDAMI EĞRETİ VE DÜZENSİZ”

Yapılan araştırmayla ilgili konuşan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şahankaya Adar, “Bölgedeki kadın istihdamı ataerkil toplum yapısının etkisi altında ve ekonomik zorunluluklar olmadan kadınların işgücüne katılımı beklenmiyor. Buna ek olarak, kurumsal çocuk bakım hizmetlerinin eksikliği, işverenlerin kadın istihdamına yönelik çekinceli tutumları ve bölgesel teşvik programlarının yetersizliği gibi faktörler, bölgede kadın istihdamının eğreti ve düzensiz kalmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı