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Ocak ayında Malatya’dan bakın kaç kişi uçtu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ocak ayında Malatya’dan bakın kaç kişi uçtu mask
Ocak ayında Malatya’dan bakın kaç kişi uçtu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ocak ayında Malatya’dan bakın kaç kişi uçtu

Yapılan açıklamada, Malatya Havalimanı’nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 62 bin 482, dış hat yolcu trafiği 555 olarak belirtilirken, Ocak ayında toplam 63 bin 37 yolcuya hizmet verildiği kaydedildi.

İniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 438, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda 445’e ulaştığının ifade edildiği açıklamada yük trafiği ise 462 ton olarak belirtildi.

Ocak ayında Malatya’dan bakın kaç kişi uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Şub 2024 - 12:09 Malatya- Ekonomi

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