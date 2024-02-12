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Cezaevinden tahliye olduktan sonra ne gören var ne duyan

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 97 gün önce cezaevinde tahliye olan 31 yaşındaki gençten haber alınamıyor.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra ne gören var ne duyan mask
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 97 gün önce cezaevinde tahliye olan 31 yaşındaki gençten haber alınamıyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan cezaevinde 97 gün önce tahliye olan 31 yaşındaki Ahmet Cihat Hasar kayıplara karıştı. Aile yakınlarının Cumhuriyet Savcılığı’na başvurduğu olayda gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra ne gören var ne duyan

Üç aydan uzun bir süredir haber alınmayan gencin hayatında endişe eden aile yakınları Ahmet Cihat Hasar’ın psikolojik durumunun da iyi olmadığını belirtti.

Gencin gözü yaşlı ailesi Ahmet Cihat Hasar’dan gelecek güzel haberi bekliyor.

 
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12 Şub 2024 - 12:05 Malatya- Asayiş

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