Cezaevinden tahliye olduktan sonra ne gören var ne duyan

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 97 gün önce cezaevinde tahliye olan 31 yaşındaki gençten haber alınamıyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan cezaevinde 97 gün önce tahliye olan 31 yaşındaki Ahmet Cihat Hasar kayıplara karıştı. Aile yakınlarının Cumhuriyet Savcılığı’na başvurduğu olayda gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Üç aydan uzun bir süredir haber alınmayan gencin hayatında endişe eden aile yakınları Ahmet Cihat Hasar’ın psikolojik durumunun da iyi olmadığını belirtti.

Gencin gözü yaşlı ailesi Ahmet Cihat Hasar’dan gelecek güzel haberi bekliyor.