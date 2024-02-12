Kayseri ve Adıyaman’ın dikkatine

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu, Cırgalan mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi / Yahyalı ilçelerine bağlı Gazi, Zile, Tombak, Karacaören, Sarıca, Kopçu, Güneyaşağı, Sindelhöyük Camikebir mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Bünyan ilçelerine bağlı Karakaya, Yağmurbey, Kardeşler, Burhaniye mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçelerine bağlı Kuşçu, İçmece, Kayadibi, Ovaçiftlik, Kovalı mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Bünyan ilçelerine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre:

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şerefli, Dandırmaz, Durukaynak, Güneşli, Mursel, Büklüm, Davuthan, Kayacık, Yeniköy Köyleri ile Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alitaşı Mahallesi 1252, 1256, 1258, 1268, 1266, 1254, 1255, 1250, Nolu sokaklar ile Saray Bosna Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Menekşe Sokak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.