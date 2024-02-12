Kahramanmaraş ve Niğdeliler bu uyarı size

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçelerine bağlı Köşürge Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ila 13.30 saatleri arasında Onikişubat ilçelerine bağlı Erkenez Mahallesi, Terziler Sitesinin Bir Kısmına” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü Cumhuriyet Mevkii, Kayı Köyü bölgelerine,

Yarın 09.15 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, İlhanlı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 14.15 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi Aşağı Mahallesi’ne elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.