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Kahramanmaraş ve Niğdeliler bu uyarı size

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş ve Niğdeliler bu uyarı size mask
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AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçelerine bağlı Köşürge Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ila 13.30 saatleri arasında Onikişubat ilçelerine bağlı Erkenez Mahallesi, Terziler Sitesinin Bir Kısmına” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü Cumhuriyet Mevkii, Kayı Köyü bölgelerine,

Yarın 09.15 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, İlhanlı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 14.15 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi Aşağı Mahallesi’ne elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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12 Şub 2024 - 10:22 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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