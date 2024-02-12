- Sağlık

12 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’12 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

12 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’12 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

12 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU, OPET DEVAMI

24 SAAT AÇIK

EMEKSİZ ECZANESİ – BATTALGAZİ

ESKİ VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ KARŞISI, ÜST EMEKSİZ

24 SAAT AÇIK

BOTANİK ECZANESİ - BATTALGAZİ

İPEK CADDESİ, FIRAT MAHALLESİ, VENÜS SOKAK, (20 MAYIS VAKIF LİSESİ CİVARI) NO:36/A

24 SAAT AÇIK

SERKAN ECZANESİ - YEŞİLYURT

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ALTI, TCDD 5’İNCİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI İSTASYON CADDESİ

24 SAAT AÇIK

KUYUÖNÜ ECZANESİ – YEŞİLYURT

AŞAĞIBAĞLAR MAHALLESİ, (KUYUÖNÜ)ASKER KEMAL KONAĞI KARŞI SOKAĞI, 7’NCİ NOTERLİK VE AŞAĞIBAĞLAR ASM KARŞISI

24 SAAT AÇIK”

 

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12 Şub 2024 - 10:20 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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