12 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’12 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
12 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU, OPET DEVAMI
24 SAAT AÇIK
EMEKSİZ ECZANESİ – BATTALGAZİ
ESKİ VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ KARŞISI, ÜST EMEKSİZ
24 SAAT AÇIK
BOTANİK ECZANESİ - BATTALGAZİ
İPEK CADDESİ, FIRAT MAHALLESİ, VENÜS SOKAK, (20 MAYIS VAKIF LİSESİ CİVARI) NO:36/A
24 SAAT AÇIK
SERKAN ECZANESİ - YEŞİLYURT
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ALTI, TCDD 5’İNCİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI İSTASYON CADDESİ
24 SAAT AÇIK
KUYUÖNÜ ECZANESİ – YEŞİLYURT
AŞAĞIBAĞLAR MAHALLESİ, (KUYUÖNÜ)ASKER KEMAL KONAĞI KARŞI SOKAĞI, 7’NCİ NOTERLİK VE AŞAĞIBAĞLAR ASM KARŞISI
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.