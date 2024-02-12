Dikkat Malatya’da 5 ilçe 97 mahalle etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı, Esenli, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Ilıcak, Aliçeri, Keklikpınarı, Yalınbudak, Karamağara, Sadıklı, Kadıibrahim mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Mullakasım Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ayvalı, Ağılyazı, Kaynarca, Akbaba, Aşağıselimli, Hacolar, Temüklü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Bahçelievler, Çayköy, Yeni, Hacılar Sıragöz, Sofular, Temüklü, Kızılhisar, İlisuluk, Karabük, İstiklal, Ortapınar, Karaçayır, Hacolar, Sultanlı, Karıncalık, Başören, Karlık, Boğaziçi, İsmetpaşa, Ciritbelen, Bahçedamı, Göğebakan, Konaktepe, Bıyıkboğazı, Çörmü, Alvar, Bicir mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kıyıcak, Bahri, Erdemli, Alhanuşağı, Düzyol, Kamıştaş mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İskender, Kaynarca, Çarmuzu, Kiltepe, İlyas, Kaynarca mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca, Darıca, Yaylımlı, Develi, Yalınkaya, Sarıhacı, Bayramuşağı, Tataruşağı, Durulova, Kahyalı, Ortaköy, Kepez, Doğu, Demirciler, Gürkaynak, Doğanlar, Taşevler, Bekiruşağı, Çevirme, Harunuşağı, Çakıllıpınar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy, Yaka mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Temüklü, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Ayvalı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.