Malatya’da kış ortasında bahar havaları

Meteoroloji Müdürlüğü “Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarılarına yer verdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Az bulutlu 13 derece,

Akçadağ: Az bulutlu 11 derece,

Arapgir: Az bulutlu 11 derece,

Arguvan: Az bulutlu 9 derece,

Battalgazi: Az bulutlu 12 derece,

Darende: Az bulutlu 12 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu 10 derece,

Doğanyol: Az bulutlu 12 derece,

Hekimhan: Az bulutlu 10 derece,

Kale: Az bulutlu 14 derece,

Kuluncak: Az bulutlu 10 derece,

Pütürge: Az bulutlu 11 derece,

Yazıhan: Az bulutlu 13 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu 12 derece”