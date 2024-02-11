- Asayiş

Malatya’da yine konteyner yangını

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Malatya’da yine bir konteyner yangını çıktı. Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte şehirde sık sık konteyner yangını olayları meydana geliyor.

Malatya’da yine konteyner yangını mask
Malatya’da yine konteyner yangını
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Malatya’da yine bir konteyner yangını çıktı. Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte şehirde sık sık konteyner yangını olayları meydana geliyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir konteynerde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Malatya’da yine konteyner yangını

Edinilen bilgilere göre, Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde bir konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede tüm konteynere yayılan yangın çevredekileri tedirgin etti. İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine intikal etti.

İtfaiye’nin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. 

Malatya’da yine konteyner yangını
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11 Şub 2024 - 23:35 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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