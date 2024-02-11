Malatya’da yine konteyner yangını

Malatya’da yine bir konteyner yangını çıktı. Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte şehirde sık sık konteyner yangını olayları meydana geliyor.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir konteynerde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı.
Edinilen bilgilere göre, Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde bir konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede tüm konteynere yayılan yangın çevredekileri tedirgin etti. İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine intikal etti.
İtfaiye’nin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.