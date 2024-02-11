Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya'da deprem hissedildi

Malatya'da az önce bir deprem hissedildi. AFAD, depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19165965/malatyada-deprem-hissedildi

Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Malatya’da 3.0 üzeri depremler bitti mi?

Son birkaç haftayı sakin geçiren Malatya 3.0 üzeri depremleri artık görmüyor. Sismik verilerin ışığında ulaşılan bu sonuca göre son bir haftada sadece bir adet 3.0 üzeri deprem oldu. O da 6 Şubat’ın yıl dönümünde yaşanan sarsıntıydı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19165771/bu-hafta-malatyada-kac-deprem-oldu-malatyada-30-uzeri-depremler-bitti-mi

HAARP teknolojisi gerçek mi? Yapay depremler olabilir mi?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin HAARP teknolojisiyle üretildiğine dair komplo teorileri sosyal medyanın gündemini uzun süredir meşgul ediyor. KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgenç Akın, "Özellikle sosyal medyada yayılan ve HAARP ismi verilen, tamamen radyo dalgası sinyalleri gönderen antenlerin deprem ürettiği bir teori gibi yayılıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19161871/haarp-teknolojisi-gercek-mi-yapay-depremler-olabilir-mi

AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!

AFAD, Meteoroloji’den alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmeler kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerine “sarı” uyarı verdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19165513/afadtan-dogu-ve-guneydoguya-sari-uyari

Evlilik kredisi Resmi Gazete’de

Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları 15 Şubat’ta başlıyor. Malatya’nın da pilot iller içinde olduğu 4 deprem şehrinde vatandaşlar bu krediden öncelikli olarak yararlanacak. Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin bazı detaylar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19165023/evlilik-kredisi-resmi-gazetede

Malatya’da trafik canavarı kaç can aldı? 2024 yılının ilk ayı nasıl geçti?

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre 2024 yılının ilk ayında Malatya’da 315 trafik kazası meydana gelirken 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19163288/malatyada-trafik-canavari-kac-can-aldi-2024-yilinin-ilk-ayi-nasil-gecti

Deprem bölgesi savunma üssü oluyor Malatya’nın payına ne düşüyor?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde savunma sanayiinin devleri 8 milyar liralık katkı yapacak. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep’te yapılacak tüm yatırımlar, bölgenin istihdamına da katkı sağlayacak. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19162209/deprem-bolgesi-savunma-ussu-oluyor-malatyanin-payina-ne-dusuyor