Sadece Malatyalılar değil, yabancılar da gitmiş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı o günün üzerinden bir yıl geçti. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre depremden sonra Malatya, nüfus artış hızının en çok düştüğü illerden biri oldu. Şehirdeki yabancı nüfus da depremden sonra azaldı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

MALATYA’DA YABANCI NÜFUS SAYISI

İllere ve cinsiyete göre yabancı nüfus verilerini paylaşan TÜİK’e göre Malatya’da 2022 yılında 2 bin 530’u erkek, 2 bin 314’ü kadın olmak üzere toplam 4 bin 844 yabancı kişi vardı. 2023 yılında bu sayı 2 bin 435’i erkek, 2 bin 47’si kadın olmak üzere toplam 4 bin 482’ye düştü.

MALATYALILAR BAŞKA ŞEHİRLERE GİTTİ

Bu arada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya nüfusunda ciddi bir düşüş oldu. 2022 yılında 812 bin 580 olan nüfus, 2023 yılında 742 bin 725’e düştü. Yani şehrin nüfusu 69 bin 855 eksildi. En son 2010 yılında Malatya bu nüfusa sahipti.