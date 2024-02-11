Pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti: Zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, tartıştığı bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki Uğurcan Alkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Uğurcan Alkaya isimli genç, bir kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından silahlı saldırıya maruz kaldı ve ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Alkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç gencin cenazesinin Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan'a getirilerek defnedileceği belirtildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kısa sürede zanlının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Zanlının sorgusunun devam ettiği bildirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Olayın şokunu yaşayan mahalle sakinleri ve genç gencin yakınları ise adaletin sağlanması için yetkililerden gereken adımların atılmasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı