Kan donduran cinayet: Kayıp anne ve çocukları yaylada bulundu, katil babaları çıktı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 gün boyunca kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yaylada ölü olarak bulundu. Yaşanan trajik olayda, katil zanlısının ise öldürdüğü çocukların babası olduğu ortaya çıktı.

33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları, 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan haber alınamaması üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. Şüpheli olarak belirlenen Turgay K., fiziki olarak takibe alındı ve jandarma ekipleri dedektif gibi iz sürerek şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan başarılı sorgu çalışmaları sonucunda Turgay K., hamile anne ve 2 çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti.

Jandarma ekipleri, katil zanlısının verdiği bilgiler doğrultusunda cesetleri bıraktığı bölgeyi araştırdı ve Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaştı. Cesetlerde yapılan incelemeler sonucunda av tüfeğiyle vuruldukları belirlendi ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

Öte yandan katil zanlısı Turgay K.'nın, Selma Abacı ile yasak ilişki yaşadığı ve öldürdüğü 2 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri devam eden katil zanlısının, adli süreçte adalet önüne çıkarılması bekleniyor. Bu kan donduran detayların ardından, toplumun adalet talepleri yükselirken, yaşanan trajik olayın detayları soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulmaya çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı