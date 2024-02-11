- Asayiş

Kan donduran cinayet: Kayıp anne ve çocukları yaylada bulundu, katil babaları çıktı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 gün boyunca kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yaylada ölü olarak bulundu. Yaşanan trajik olayda, katil zanlısının ise öldürdüğü çocukların babası olduğu ortaya çıktı.

Kan donduran cinayet: Kayıp anne ve çocukları yaylada bulundu, katil babaları çıktı! mask
Kan donduran cinayet: Kayıp anne ve çocukları yaylada bulundu, katil babaları çıktı!
Kan donduran cinayet: Kayıp anne ve çocukları yaylada bulundu, katil babaları çıktı!
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 gün boyunca kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yaylada ölü olarak bulundu. Yaşanan trajik olayda, katil zanlısının ise öldürdüğü çocukların babası olduğu ortaya çıktı.

Kan donduran cinayet: Kayıp anne ve çocukları yaylada bulundu, katil babaları çıktı!

33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları, 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan haber alınamaması üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. Şüpheli olarak belirlenen Turgay K., fiziki olarak takibe alındı ve jandarma ekipleri dedektif gibi iz sürerek şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan başarılı sorgu çalışmaları sonucunda Turgay K., hamile anne ve 2 çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti.

Kan donduran cinayet: Kayıp anne ve çocukları yaylada bulundu, katil babaları çıktı!

Jandarma ekipleri, katil zanlısının verdiği bilgiler doğrultusunda cesetleri bıraktığı bölgeyi araştırdı ve Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaştı. Cesetlerde yapılan incelemeler sonucunda av tüfeğiyle vuruldukları belirlendi ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

Kan donduran cinayet: Kayıp anne ve çocukları yaylada bulundu, katil babaları çıktı!

Öte yandan katil zanlısı Turgay K.'nın, Selma Abacı ile yasak ilişki yaşadığı ve öldürdüğü 2 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri devam eden katil zanlısının, adli süreçte adalet önüne çıkarılması bekleniyor. Bu kan donduran detayların ardından, toplumun adalet talepleri yükselirken, yaşanan trajik olayın detayları soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulmaya çalışılıyor.

Kan donduran cinayet: Kayıp anne ve çocukları yaylada bulundu, katil babaları çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İskenderun, Hatay, Kayıp, kadın, Çocuk, Cinayet, Selma Abacı, Sait Kerim Abacı, Hamza Azat Abacı, JASAT, Katil zanlısı

11 Şub 2024 - 21:26 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL