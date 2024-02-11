11 Şub 2024 - 20:56 - Siyaset

Pütürge’de AK Parti mitingi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde AK Parti Pütürge İlçe Başkan Adayı Mikail Sülük için miting düzenlendi. Burada konuşan Sülük, ilçeye yapılan ve yapılacak olan çalışmaları sıraladı.