Pütürge’de AK Parti mitingi

AK Parti İl Başkanlığı tarafından bugün Malatya’nın Pütürge ilçesinde belediye başkan adayı Mikail Sülük için miting gerçekleştirildi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen mitinge AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük ve vatandaşlar katıldı.
100 KONUT TEPEHAN’A, 100 KONUT PAZARCIK’A
Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Pütürge İlçe Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge ilçesine kazandırdıkları yatırım ve hizmetler hakkında bilgi vererek,
“Değerli hemşehrilerim; acısıyla, tatlısıyla kah güldük, kah üzüldük ama hiçbir zorluğa eyvallah demedik her zorluğun altından kalktık. İlçemizde deprem konutlarının çalışmaları devam ediyor. 216 konut 38 ticarethane ve bir caminin inşaatı devam ediyor, kentsel dönüşüme giren evlerin yüzde 90’ı 2 katlı müstakil bahçeli evler. 6. ayda inşallah hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Yine Çok Programlı Lise’nin altında 504 konutun temelleri atıldı, inşallah bu yeni dönemde sayın vekillerimizin, il başkanımızın, büyükşehir belediye başkanımızın desteği ile 100 konut Tepehan’a, 100 konut yine sosyal konut olarak Pazarcık’a ve talep olursa 10 konut da Nohutlu’ya yapmayı planlıyoruz. İnşallah bunu da bu dönemde gerçekleştireceğiz. Biz bugüne kadar sizlerin sayesinde hiç kendimizi yalnız hissetmedik emin olun sizler de yalnız değilsiniz. Bizler teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, il başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşları Pütürge ile beraber”
şeklinde konuştu.
“TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞACAK”
İlçeye istihdam sağlamaya devam edeceklerini kaydeden Sülük,
“Kendi kaynağımızı üretelim dedik, istihdam yaratalım biz doğduğumuz yerde doymak istiyoruz dedik, bununla yola çıkmıştık kilit parke taşı fabrikasını kurduk, kum ve mıcır ocağını kurduk, güzel bir şirket kurduk, şu anda 137 hemşehrimizi orada istihdam ediyoruz. Belediyenin 40 çalışanı varken şu anda Pütürge Belediye şirketinin 137 çalışanı var. Tekstil kenti kurduk, şu anda orada çalışan arkadaşlarımız var. 4’üncü ay itibari ile yeni firmalar başlayacak, tam kapasite ile çalışacak orada da bütün hemşehrilerimiz çalışmak isteyen herkese istihdam sağlayacağız. Büyük megawayt elektrik santrali kurduk. Bu yıl 28 milyon İller Bankasından pay almışız. 16 milyon 800 bin kendi kaynağımızı, gelirimizi üretmişiz ve bunun yanında 70 milyon sayın bakanımızın, milletvekillerimizin, il başkanımızın desteği ile proje hibesi almışız. Yine hemen Kaymakamlığın yanında 500 seyircili kapalı spor salonumuz 6. ayda bitecek. İnşaatı devam ediyor. Yine burada hemen öğretmen evimiz ve halk eğitim binamız yapıldı. Şu anda hastanemiz faaliyet gösteriyor inşallah kısa zamanda hem buradaki hastanemizin tadilatını hem de 50 yataklı bir hastanenin de ihalesini gerçekleştireceğiz. Yine sağlık ocağımız yenilendi, 112 sağlık merkezi bu dönemde bitti ve şu anda faaliyette. 511 metrekare Pütürge Belediyesi olarak kilit parke taşı bu dönemde yaptık. Bu yeni dönemde de kalan bütün hemşehrilerimizin köylerimizin, mezralarımızın, sokaklarımızın ve bireysel evlerimizin bu dönemde tamamının çevre düzenlemesini yapıp bitireceğiz. Gençlik merkezlerinde gençlerimiz hem zaman geçiriyor hem belediye olarak biz 10 öğretmenimizle ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu veriyoruz. Burada da gençlerimiz faydalanıyor yine hanımefendi kardeşlerimiz için kadın kooperatifini kurduk halı dokuma ile başladılar bu yeni dönemde inşallah Pütürge’nin yeni ürünlerini coğrafi işaretini aldığımız Pütürge beyaz dutunu ve aynı zamanda Pütürge kırmızı üzümünü de burada kadın kooperatifinde kuracağımız bir paketleme ve üretim tesisi ile kadın kooperatifimizin emrine ve Pütürgeli hemşehrilerimizin emrine sunacağız”
ifadelerine yer verdi.
KÜLLERİNDEK YENİDEN DOĞAN PÜTÜRGE
AK Parti Pütürge İlçe Başkan Adayı Mikail Sülük’ün ardından söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, milletten aldıkları desteklerle hürriyetin önündeki haksız uygulamaları bir bir kaldırdıklarını dile getirerek,
“İlimizde 2022 tarihinde Pütürge ilçemizin yıkıldığı bir deprem yaşadık. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçemiz hasar gördü. Daha sonrasında 2023 tarihinde Malatya’nın büyük bir çoğunluğunun hasar gördüğü büyük bir afet yaşadık. Yine bu afetlerde de gerek yerel yöneticilerimiz gerekse merkezi Hükûmetimizin temsilcileri bir an olsun bizi yalnız bırakmadılar. Şu anda Malatya’da birçok yerde Pütürge’de, Kale’de ve Doğanyol’da yapılan çalışmalar umut oluyor. Külünden yeniden yaratılan bir Pütürge külünden yeniden doğan bir Doğanyol ve yine külünden yeniden doğan bir Kale var. Buralar bize umut oluyor ve bu vesileyle de inşallah Malatya’da da depremin meydana getirdiği hasarı, zararı giderme noktasında bir an önce çalışmaya başladık”
ifadelerinde bulundu.
“MALATYA’YI ÇOK İYİ TANIMA FIRSATIM OLDU”
AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören’in ardından söz alan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, birçok alanda üstlendiği görevlerle tecrübe kazandığını belirterek,
“Bugüne kadar birçok belediyede görev aldım. İstanbul Bağcılar Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Fatih Belediyesi. Fatih Belediyesi birçok ilden büyük nüfus olarak. Gündüz nüfusu 2-3 milyonu bulan bir ilçe. Buralarda Allah nasip etti, tecrübeler edindik. 2005-2008 yıllarında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptım. Belki bilmeyenler vardır büyükşehir belediyesi olmadan önce biz il özel idaresine kırsalın belediyesi diyorduk ben de kırsalın belediye başkanıyım diyordum. O zaman kırsal hizmetler il özel dairesi kanalıyla yapılırdı. Şehirdeki bütün yatırımlara il özel idaresi üzerinden kaynaklar aktarılırdı, il özel idaresi tarafından ihale edilirdi yani kısacası o dönemde Allah’a şükürler olsun Malatya’yı çok iyi tanıma fırsatım oldu”
diye konuştu.
“PÜTÜRGELİ HEP REİSİNİN YANINDA”
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’in ardından söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, birilerinin oylarını artırmanın peşindeyken kendilerinin eserlerini artırma peşinde olduklarını söyleyerek,
“31 Mart seçimlerinin önemini size tek tek anlatmaya gerek yok isimler ebetteki önemli ama kim kiminle yol yürüyor siz ona bakın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın hangi şer odaklarıyla mücadele ederek bugüne geldiğini Pütürgeliler bilir. Bugünlerde de birçok oyunlar sahneye koyuluyor. Birçok iftiralar ortaya atılıyor. Ama ben inanıyorum ki Pütürgeli hep reisinin yanında hep hizmetin, eserin yanında. Birileri oylarını artırmanın peşinde bizler eserlerimiz artırmanın peşindeyiz. Bu meydanlarda sözü kavi hizmet atlasın da izi olan eseri olan doğru yaya da ok olan kadrolar dolayısıyla bu kadroları iş başına getirmeniz özelikle Pütürge’miz için Malatya’mız için yıkılan, yapılan, yanan gönüllerimiz için gerçekten bir umut ve gerçekten bir hizmet içindir. Bizler 24 Ocak’ı yaşayanlar olarak buralara ilk geldiğimizde buraların ayağa kalkacağını kimseler düşünmüyordu. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın verdiği sözlerin teker teker yerine geldiğini görüyorsunuz. Şurada kentsel dönüşüm yaparken çektiğimiz zorlukları o gün bunlar yapılmaz diyenler bugün biraz aşağı gittiklerinde modern sağlıklı yapıları görüyorlar. Bizim o günden kalan eksikliklerimiz vardı. Onlarında ihalesini yaptırdık önümüzdeki hafta yine eksik kalanları da yaptırmak için mücadele edeceğiz”
açıklamalarında bulundu.
Kaynak: BUSABAH gazetesi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.