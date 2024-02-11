e-YDS sonuçları açıklandı? E-YDS sonucunu nasıl öğrenebilirim?

ÖSYM, e-YDS 2024/2 İngilizce sonuçlarını açıkladı. Sınava girmiş olan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/2 İngilizce) sonuçları açıklandı.

ÖSYM’DEN AÇIKLAMA

ÖSYM’den yapılan açıklamada,

“11 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2024/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Şubat 2024 tarihinde saat 18.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir”

denildi.



E-YDS NEDİR?

e-YDS ilk defa 2014 yılında düzenlenmeye başlamış ve YDS’nin elektronik türevi olan bir sınav sistemidir. e-YDS, kamu personeli olup dil tazminatı almak isteyen, lisansüstü eğitime başlamak ya da akademik kadrolara atanmak isteyenlerin girdiği, YDS’nin elektronik ortamda uygulanan versiyonudur. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilen e-YDS’nin sınav içeriği, soru sayısı, sınav süresi ve sınav puanını kullanım alanları da YDS ile aynıdır. (remzihoca.com)