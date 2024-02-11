- Eğitim

e-YDS sonuçları açıklandı? E-YDS sonucunu nasıl öğrenebilirim?

ABONE OL Google News Sayfamız

ÖSYM, e-YDS 2024/2 İngilizce sonuçlarını açıkladı. Sınava girmiş olan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebiliyor.

e-YDS sonuçları açıklandı? E-YDS sonucunu nasıl öğrenebilirim? mask
e-YDS sonuçları açıklandı? E-YDS sonucunu nasıl öğrenebilirim?
e-YDS sonuçları açıklandı? E-YDS sonucunu nasıl öğrenebilirim?
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ÖSYM, e-YDS 2024/2 İngilizce sonuçlarını açıkladı. Sınava girmiş olan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebiliyor.

e-YDS sonuçları açıklandı? E-YDS sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/2 İngilizce) sonuçları açıklandı.

e-YDS sonuçları açıklandı? E-YDS sonucunu nasıl öğrenebilirim?

ÖSYM’DEN AÇIKLAMA

ÖSYM’den yapılan açıklamada,

“11 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2024/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Şubat 2024 tarihinde saat 18.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir”

denildi.

e-YDS sonuçları açıklandı? E-YDS sonucunu nasıl öğrenebilirim?


E-YDS NEDİR?

e-YDS ilk defa 2014 yılında düzenlenmeye başlamış ve YDS’nin elektronik türevi olan bir sınav sistemidir. e-YDS, kamu personeli olup dil tazminatı almak isteyen, lisansüstü eğitime başlamak ya da akademik kadrolara atanmak isteyenlerin girdiği, YDS’nin elektronik ortamda uygulanan versiyonudur. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilen e-YDS’nin sınav içeriği, soru sayısı, sınav süresi ve sınav puanını kullanım alanları da YDS ile aynıdır. (remzihoca.com)

e-YDS sonuçları açıklandı? E-YDS sonucunu nasıl öğrenebilirim?

# malatya, malatya haber, busabah haber, Eğitim, YDS, e-YDS, Sınav, ÖSYM, Sonuç

11 Şub 2024 - 20:43 Malatya- Eğitim

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL