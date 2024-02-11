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Battalgazi Belediyespor devreyi lider tamamladı

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Malatya’da 1. Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu maçları devam ederken ilk devreyi Battalgazi Belediyespor lider olarak tamamladı.

Battalgazi Belediyespor devreyi lider tamamladı mask
Battalgazi Belediyespor devreyi lider tamamladı
Battalgazi Belediyespor devreyi lider tamamladı
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Malatya’da 1. Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu maçları devam ederken ilk devreyi Battalgazi Belediyespor lider olarak tamamladı.

Battalgazi Belediyespor devreyi lider tamamladı

Malatya’da 1. Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu maçları devam ediyor. Bugün oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu’nda ilk yarı sona erdi.

Battalgazi Belediyespor devreyi lider tamamladı

Malatya 1.Amatör A Grubu’nun ilk devresini Battalgazi Belediyespor namağlup lider olarak tamamladı. Diğer maçlarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

Battalgazi Belediyespor devreyi lider tamamladı

Ataköyspor 2
M.Beydağıspor 2
Çatyol Belediyespor 1
Erkenekspor 2
Kale Gençlerbirliği 0
Battalgazi Belediyespor 2
Orduzuspor 7
Arapgirgücü 0
H.Girmanspor (Bay)

Battalgazi Belediyespor devreyi lider tamamladı
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11 Şub 2024 - 20:38 Malatya- Spor

Mahreç  Besime Güner

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