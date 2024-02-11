Battalgazi Belediyespor devreyi lider tamamladı

Malatya’da 1. Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu maçları devam ederken ilk devreyi Battalgazi Belediyespor lider olarak tamamladı.

Malatya’da 1. Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu maçları devam ediyor. Bugün oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu’nda ilk yarı sona erdi.

Malatya 1.Amatör A Grubu’nun ilk devresini Battalgazi Belediyespor namağlup lider olarak tamamladı. Diğer maçlarda alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

Ataköyspor 2

M.Beydağıspor 2

Çatyol Belediyespor 1

Erkenekspor 2

Kale Gençlerbirliği 0

Battalgazi Belediyespor 2

Orduzuspor 7

Arapgirgücü 0

H.Girmanspor (Bay)