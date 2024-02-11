Batman'da spora yakışmayan hareket

TFF 3. Lig 2. Grup'un 19. haftasında oynanan Batman Petrolspor-Elazığspor maçının ardından, bazı Batmanlı taraftarlar Elazığspor takım otobüsüne saldırıda bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 19. haftasında oynanan Batman Petrolspor-Elazığspor maçının ardından, bazı Batmanlı taraftarlar Elazığspor takım otobüsüne saldırıda bulundu.

Maç, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Ancak maç sonrası yaşanan olaylar ise üzücüydü.

Elazığspor kafilesinin Batman Petrolspor maçı sonrası stadyumdan ayrılırken, takım otobüsüne saldırı girişiminde bulunan Batman Petrolspor taraftarları, yoğun güvenlik önlemleri altında görüntülendi. Önceden maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında "Faşist Elazığ, intikam, öleceksiniz" gibi provokatif tezahüratlarda bulunan bazı Batman Petrolspor taraftarlarının bu davranışları, endişe ve kınama ile karşılandı.

Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, taraftarların otobüse fiziksel saldırıda bulunma girişimleri yasa dışı ve kabul edilemez bir davranış olarak nitelendirildi. Futbolun fair-play ruhuna zarar veren bu tür olayların sporun ve toplumun huzurunu bozduğu vurgulandı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve suçluların adalet önüne çıkarılacağını belirtirken, spor müsabakalarında düşmanlık ve şiddetin yerine fair-play ve dostluk ilkelerinin ön planda olması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı