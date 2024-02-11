Kayıp 7 mürettebat 85 gündür aranıyor

Geçen yıl 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde meydana gelen fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarparak battığı belirlenen Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları halen devam ediyor.

Geminin batması sonucu 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılırken, diğer 7 mürettebat hala kayıp durumda.

Sahil Güvenlik, AFAD, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri, deniz üzerinde ve kıyıda geniş çaplı arama tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde özel bir firma tarafından batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Yaşanan bu trajik olayın ardından, kayıp mürettebatın bulunması için yoğun çaba harcanırken, aileler ve kamuoyu da çalışmaları yakından takip ediyor. Umulur ki, kayıp mürettebat en kısa sürede bulunarak ailelerine kavuşabilirler. Arama çalışmalarının başarıyla sonuçlanması için yetkililerin ve kurtarma ekiplerinin azimli çabaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı