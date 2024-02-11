Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 167 adet 1 kiloluk paketlerde sahte bandrollü tütün, 7 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ve 2 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.