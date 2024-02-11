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Kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Kaçak tütün mamulleri ele geçirildi mask
Kaçak tütün mamulleri ele geçirildi
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 167 adet 1 kiloluk paketlerde sahte bandrollü tütün, 7 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ve 2 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Polis, operasyon, kaçak tütün mamulleri, gözaltı

11 Şub 2024 - 19:29 - Gündem

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