Hazarbaba Dağı'nda renkli Off-Road etkinliği

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Dağı'nda, Off-Road tutkunlarına özel bir etkinlik düzenlendi. Elazığ Off-Road Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, arazi araçları çamur içindeki engebeli arazide ilerlerken görsel bir şölen oluşturdu.

Profesyonel ve amatör Off-Road tutkunları, 2 bin 347 rakımlı Hazarbaba Dağı'na tırmanarak burada heyecan dolu anlar yaşadılar. Parkurda zorlu engelleri aşmaya çalışan sürücüler, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattılar.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da etkinliğe katılarak Off-Road tutkunları için şehir merkezinde bir pist yapılacağını müjdeledi. Şerifoğulları,

"Elazığ’ımızın göz bebeği Hazarbaba Kayak Merkezi'nde Off-Road tutkunları için bin 300 metre uzunluğunda bir pist hazırlandı. Şehir merkezinde de kendilerine güzel bir pist kazandıracağız. Yeni dönemde daha da fazlasını şehrimize kazandıracağız."

dedi.

Elazığ Off-Road Başkanı Murat Taşdemir ise etkinliğin Hazarbaba Kayak Merkezi pistinde gerçekleştirildiğini belirterek,

"Bugün Hazarbaba Kayak Merkezi'nde Off-Road etkinliği yapıyoruz. Ayrıca konserler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Misafirlerimiz bölge illerden ve çevre illerden katılıyorlar. Toplamda 15 araç ile etkinliğe katılım sağlandı."

şeklinde konuştu.

Renkli ve heyecan dolu geçen etkinlik, Off-Road tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı