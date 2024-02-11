11 Şub 2024 - 18:32- Gündem G:

Malatya'da deprem hissedildi

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Malatya'da az önce bir deprem hissedildi. AFAD, depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Malatya'da deprem hissedildi mask
Malatya'da deprem hissedildi
Malatya'da deprem hissedildi
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Malatya'da az önce bir deprem hissedildi. AFAD, depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Malatya'da deprem hissedildi

Malatya'da AFAD verilerine göre, saat 18.19'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin Yeşilyurt merkezli olduğu bildirildi. Ayrıca sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Malatya'da deprem hissedildi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.4'tü ve derinliği 5 kilometreydi.

Malatyalılar depremden dolayı tedirginlik yaşadı.

Bu sabah saatlerinde ise Hakkari'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Malatya'da deprem hissedildi
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11 Şub 2024 - 18:32 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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