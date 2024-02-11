Malatya'da deprem hissedildi

Malatya'da az önce bir deprem hissedildi. AFAD, depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Malatya'da AFAD verilerine göre, saat 18.19'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin Yeşilyurt merkezli olduğu bildirildi. Ayrıca sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.4'tü ve derinliği 5 kilometreydi.

Malatyalılar depremden dolayı tedirginlik yaşadı.

Bu sabah saatlerinde ise Hakkari'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.