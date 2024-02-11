Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü için boşaltılarak yıkılması kararlaştırılan bir binada, trajik bir olay yaşandı.

Mahalle sakinleri, binanın yan girişinde genç bir kızın cansız bedenini gördüler. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattılar ve kimliği belirlenen genç kızın 23 yaşındaki Sara Bükülmez olduğunu tespit ettiler.

Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve otopsi için beklemeye alındı. Genç kızın ölüm sebebinin netleştirilmesi için otopsi işlemi gerçekleştirilecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da yaşanan bu üzücü olayın detayları henüz netleştirilmemiş olsa da, yetkililerin gerekli incelemeleri yaparak soruşturmayı sürdürdükleri belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı