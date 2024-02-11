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Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü için boşaltılarak yıkılması kararlaştırılan bir binada, trajik bir olay yaşandı.

Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu mask
Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu
Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü için boşaltılarak yıkılması kararlaştırılan bir binada, trajik bir olay yaşandı.

Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu

Mahalle sakinleri, binanın yan girişinde genç bir kızın cansız bedenini gördüler. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattılar ve kimliği belirlenen genç kızın 23 yaşındaki Sara Bükülmez olduğunu tespit ettiler.

Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu

Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve otopsi için beklemeye alındı. Genç kızın ölüm sebebinin netleştirilmesi için otopsi işlemi gerçekleştirilecek.

Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da yaşanan bu üzücü olayın detayları henüz netleştirilmemiş olsa da, yetkililerin gerekli incelemeleri yaparak soruşturmayı sürdürdükleri belirtiliyor.

Metruk binada genç bir kızın cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Şub 2024 - 18:29 - Gündem

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