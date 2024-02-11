Haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

Adıyaman'da, haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman'ın kırsal bölgelerinde yer alan haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.C. ve O.U. isimli 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde suçüstü yakalanan şahısların üst aramalarında uyuşturucu kullanma aparatı, dürbün, fener, siyah plastik jop, nacak ve çeşitli tahkim edevat ele geçirildi.
Her iki şahıs, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.