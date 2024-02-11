Nesli tehdit altında olan vaşak fotoğraflandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından fotoğraflandı.

Özdemir'in objektifine takılan vaşak, bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Hafta sonları doğa fotoğrafları çekmek için Tunceli'nin Pülümür ilçesine geliyorum. İlçe gerçekten yaban hayatı açısından çok zengin bir coğrafyaya sahip. Vaşakların çiftleşme zamanı olduğu için bölgede bu aylarda görülme ihtimali çok yüksek.”

Vaşakların neslinin tehlike altında olması, bölgedeki doğal yaşamın korunması ve habitatlarının sürdürülebilirliği açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Bu tür fotoğrafların çekilmesi, vaşakların popülasyonunun izlenmesi ve koruma çabalarının yönlendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı