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Anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı mask
Anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
Anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

İskenderun'da yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ile 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı, Turgay K. isimli şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından zanlı T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Şub 2024 - 18:17 - Asayiş

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