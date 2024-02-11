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Ev yangını korku dolu anlara neden oldu

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Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde bulunan Şeyho Gezer'e ait tek katlı bir evde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

Ev yangını korku dolu anlara neden oldu mask
Ev yangını korku dolu anlara neden oldu
Ev yangını korku dolu anlara neden oldu
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Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde bulunan Şeyho Gezer'e ait tek katlı bir evde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

Ev yangını korku dolu anlara neden oldu

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın hızla büyüdü. Vatandaşlar yangını fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki, yangında ölen ya da yaralanan olmadı ancak ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ev yangını korku dolu anlara neden oldu

Şu an konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Ev yangını korku dolu anlara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Şeyho Gezer, yangın, ev, panik, itfaiye

11 Şub 2024 - 18:13 - Asayiş

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