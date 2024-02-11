Ev yangını korku dolu anlara neden oldu

Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde bulunan Şeyho Gezer'e ait tek katlı bir evde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın hızla büyüdü. Vatandaşlar yangını fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki, yangında ölen ya da yaralanan olmadı ancak ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Şu an konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.