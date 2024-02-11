Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0

Trendyol Süper Lig'i 25. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Pedrinho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'nin şutu kaleci Slowik'ta kaldı.
16. dakikada Cicaldau'nun sol kanatta ceza alanı dışından kaleye gönderdiği sert şut direğin yanından az farkla yandan autta çıktı.
21. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Damjanovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.
38. dakikada sol kanattan Cikalleshi'nin son çizgiye inerek ortasında ceza sahası içinde Prip'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada Ethemi'nin pasında ceza alanına hareketlenen Guilherme'nin ceza sahası içinde şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
90+4. dakikada sağ kanattan Nado'nın atağında ortasında ceza sahası içinde Moreno'nun şutu üstten autta çıktı.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy
Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Louka Prip (Moreno dk. 74), Cicaldau (Oğulcan Ülgün dk. 74), Soner Dikmen (Kahraman Demirtaş dk. 85), Ethemi (Ndao dk. 61), Çikalleshi (Junior dk. 61)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Metehan Mert, Cebrail Karayel
Teknik direktör: Fahrudin Omeroviç
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic (Mert Çetin dk. 81), Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren (Chatzigiovanis dk. 81), Tolga Ciğerci (Flips dk. 46), Pedrinho, Morutan (Saponara dk. 46), Cephas (Bajic dk. 89), Sowe
Yedekler: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Macheda, Abdurrahim Dursun
Teknik direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Prip (dk. 39) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Damjanovic, Soner Dikmen, Moreno (Konyaspor), Flips (Ankaragücü)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.