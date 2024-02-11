Bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Malatya’da 3.0 üzeri depremler bitti mi?

Son birkaç haftayı sakin geçiren Malatya 3.0 üzeri depremleri artık görmüyor. Sismik verilerin ışığında ulaşılan bu sonuca göre son bir haftada sadece bir adet 3.0 üzeri deprem oldu. O da 6 Şubat’ın yıl dönümünde yaşanan sarsıntıydı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Malatya’da ara ara küçük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

KAÇ DEPREM OLDU?

Sismik Harita verilerine göre Malatya genelinde son bir haftada 152 deprem oldu. Ancak bu depremlerin büyük çoğunluğu 1.0 ve üzeri, 2.0’ye ulaşamayan çok küçük sarsıntılardı. Hatta bazı depremler 1.0’in altında bir değere sahipti.

DURULDU’DA 3.5, YAKINCA’DA 2.8

Sismik Harita’nın bildirdiği son bir haftalık veriler 3.0 ve üzeri kaç depremin olduğunu ortaya koydu. Buna göre Malatya’da yaşanan sadece bir deprem 3.0 ve üzeri büyüklüğündeydi. Bu sarsıntı 6 Şubat günü Duruldu’da yaşanan 3.5 büyüklüğündeki depremdi. 1 adet ise 2.0 üzeri büyüklükte deprem oldu. Bunlardan biri 2.8 büyüklüğünde olan ve Yakınca merkezli yaşanan depremdi, hafif şekilde hissedilmişti.

HANGİ İLÇEDE DEPRELER DAHA FAZLA OLDU?

Genellikle depremler 1.0 ve 3.0 aralığında gerçekleşti. Depremlerin daha çok Doğanşehir ve Yeşilyurt’ta yaşandığı, ayrıca Battalgazi, Pütürge, Akçadağ’da da yoğunluklar olduğu görüldü.