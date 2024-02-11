Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya bugün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Hasar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülveren Sokak, No: 4, Yeşilyurt.
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fethi Erdoğan’ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 84, Battalgazi.
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatime Ulutaş’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent Sitesi, C-Blok, No: 5, Yeşilyurt.
97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Şimşek’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Erikli Sokak, No: 27, Yeşilyurt.
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saime Fırat’ın taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Halep Caddesi, No: 156, Battalgazi.
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sevim Özen’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Martı Sokak, No: 14/3, Battalgazi.
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Meşe’nin taziye adresi: Gedik Mahallesi, Biberiye Sokak, Yeşilyurt.
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Atalan’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 3, Yeşilyurt.
89 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Mezarlığına defnedilen İbrahim Halil Aksu’nun taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.
83 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Zeliha Akdağ’ın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi.
28 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Tülay Aslan’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi.
85 yaşında vefat eden ve Aydınlar Mahallesi Mezarlığına defnedilen Meryem Koyuncu’nun taziye adresi: Aydınlar Mahallesi, Akçadağ.
79 yaşında vefat eden ve Tanır Mahallesi Mezarlığına defnedilen Makbule Uçar’ın taziye adresi: Tanır Mahallesi, Afşin, Kahramanmaraş.”
Malatya bugün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.