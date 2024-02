Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya bugün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Hasar’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülveren Sokak, No: 4, Yeşilyurt.

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fethi Erdoğan’ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 84, Battalgazi.

87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatime Ulutaş’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent Sitesi, C-Blok, No: 5, Yeşilyurt.

97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Şimşek’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Erikli Sokak, No: 27, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saime Fırat’ın taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Halep Caddesi, No: 156, Battalgazi.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sevim Özen’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Martı Sokak, No: 14/3, Battalgazi.

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Meşe’nin taziye adresi: Gedik Mahallesi, Biberiye Sokak, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Atalan’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 3, Yeşilyurt.

89 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Mezarlığına defnedilen İbrahim Halil Aksu’nun taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.

83 yaşında vefat eden ve Beydağı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Zeliha Akdağ’ın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi.

28 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Tülay Aslan’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi.

85 yaşında vefat eden ve Aydınlar Mahallesi Mezarlığına defnedilen Meryem Koyuncu’nun taziye adresi: Aydınlar Mahallesi, Akçadağ.

79 yaşında vefat eden ve Tanır Mahallesi Mezarlığına defnedilen Makbule Uçar’ın taziye adresi: Tanır Mahallesi, Afşin, Kahramanmaraş.”