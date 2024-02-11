Sami Er'den Kışla Caddesi esnafına güzel haber

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ile Sivas Caddesi girişinde yer alan Kuyumcular Çarşısı ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki geçici konteyner iş yerlerindeki esnafları ziyaret etti. Kışla Caddesi’nden bir esnaf ile karşılaşan Sami Er, buradaki projenin esnafın talebi doğrultusunda son etapta yapılacağını ve böylece Kışla esnafının da zaman kazanacağını söyledi.

Kuyumcu esnafını tek tek dolaşarak hayırlı işler dileklerini ileten Sami Er, yaklaşan yerel seçimler için dua ve destek istedi. Esnafın sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Er, göreve gelir gelmez çarşının biran önce ayağa kaldırılması adına gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

KIŞLA ESNAFI ZAMAN KAZANACAK

Ziyaretleri esnasında Kışla Caddesi’nden bir esnaf ile karşılaşan Sami Er, buradaki projenin esnafın talebi doğrultusunda son etapta yapılacağını ve böylece Kışla esnafının da zaman kazanacağını söyledi. Esnaf ise konuyu Sami Er’e ilettikten sonra kısa sürede TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un Malatya’ya gelerek kendilerini ziyaret ettiğini ve sorunlarının çözüldüğünü söyleyerek Sami Er’e teşekkür etti.

Malatya çarşısının ayağa kalması ile kent ekonomisinin de kısa sürede toparlanacağını kaydeden Er, belediyecilik ve TOKİ’deki tecrübelerini Malatya’nın ihya ve inşası adına kullanacaklarını söyledi.

Kuyumculardan sonra Cumhuriyet Meydanındaki geçici iş yerlerini de tek tek dolaşan Sami Er ve İl Başkanı Namık Gören, 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Kaynak: BÜLTEN