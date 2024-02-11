11 Şub 2024 - 17:14- Yaşam G:

AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!

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AFAD, Meteoroloji’den alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmeler kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerine “sarı” uyarı verdi.

AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı! mask
AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!
AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!
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AFAD, Meteoroloji’den alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmeler kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerine “sarı” uyarı verdi.

AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!

AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında kuvvetli yağış bekleniyor!

AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!

11 Şubat Pazar günü, gece saatlerinden sonra Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde;

AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!

12 Şubat Pazartesi günü, sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli; Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale’nin güneydoğusu ile Muğla’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!

Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”
AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!

İŞTE O İLLER

Doğu ve Güneydoğu’da sarı uyarı verilen bazı iller şöyle:
Şırnak
Hakkari
Bitlis
Van
Ağrı
Muş
Iğdır
Erzurum
Kars

AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!

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11 Şub 2024 - 17:14 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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