AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!

AFAD, Meteoroloji’den alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmeler kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerine “sarı” uyarı verdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında kuvvetli yağış bekleniyor!
11 Şubat Pazar günü, gece saatlerinden sonra Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde;
12 Şubat Pazartesi günü, sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli; Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale’nin güneydoğusu ile Muğla’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”
İŞTE O İLLER
Doğu ve Güneydoğu’da sarı uyarı verilen bazı iller şöyle:
Şırnak
Hakkari
Bitlis
Van
Ağrı
Muş
Iğdır
Erzurum
Kars
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.