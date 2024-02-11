AFAD’tan Doğu ve Güneydoğu’ya “sarı” uyarı!

AFAD, Meteoroloji’den alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmeler kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerine “sarı” uyarı verdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında kuvvetli yağış bekleniyor!

11 Şubat Pazar günü, gece saatlerinden sonra Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde;

12 Şubat Pazartesi günü, sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli; Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale’nin güneydoğusu ile Muğla’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”

İŞTE O İLLER

Doğu ve Güneydoğu’da sarı uyarı verilen bazı iller şöyle:

Şırnak

Hakkari

Bitlis

Van

Ağrı

Muş

Iğdır

Erzurum

Kars