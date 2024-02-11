Evlilik kredisi Resmi Gazete’de

Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları 15 Şubat’ta başlıyor. Malatya’nın da pilot iller içinde olduğu 4 deprem şehrinde vatandaşlar bu krediden öncelikli olarak yararlanacak. Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin bazı detaylar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AK Parti’nin genel seçim vaatlerinden biri olan faizsiz evlilik kredisi ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 15 Şubat’ta başlayacağını duyurdu.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 48 AY VADELİ

150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilecek. Faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. Öncelik ise Malatya’nın da içinde olduğu deprem bölgesinin olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada,

“Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu’nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruları 15 Şubat’ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan ‘aile.gov.tr’ üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek”

şeklinde konuştu.

YAŞ SINIRI VAR MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, uygulama için Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot iller olarak belirlendiğini, yaş kriteri ise koymadıklarını dile getirmişti. Usta, “En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek” demişti. Yani hem erkeklerde hem de kızlarda 18 yaş olarak belirlenen evlilik yaşını dolduran herkes bu krediden faydalanabilir.

ŞARTLAR NELER?

Geçtiğimiz Kasım ayında AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta,

“Başvurular dijital yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kendi platformunda, dijital mecralarında ilan edecek. Gençlerin başvurularıyla ilgili şartlar dijital ortamda yayınlanacak”

demişti.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar çerçevesinde bazı detaylar da netleşti. Buna göre, Aile ve Gençlik Fonu’nun kaynakları şu şekilde olacak:

-Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin yüzde 20’si

-Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20’si

-Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlar.

-Geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlar.

-Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibeler.

-Diğer gelirler.

KURUL OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERECEK

Aile ve Gençlik Fonu’nun Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak. Oy çokluğu ile alınacak olan Kurul kararları bu doğrultuda hayata geçirilecek. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fonu yönetecek olan Yönetim Kurulu Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.