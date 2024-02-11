Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan dehşeti

Tunceli-Erzincan karayolunda 64. kilometrede sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri hızla müdahale ederek çalışmalara başladı.

Heyelanın meydana geldiği bölgede kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanması için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Karayolu ekipleri, heyelanın yarattığı hasarı gidermek ve yolun yeniden trafiğe açılmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu süreçte sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uygun hareket etmeleri önem taşıyor. Yetkililer, ulaşımın tek şeritten kontrollü şekilde sağlandığını belirtirken, yolun tamamen açılması için çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı