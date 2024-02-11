Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan dehşeti

Tunceli-Erzincan karayolunda 64. kilometrede sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri hızla müdahale ederek çalışmalara başladı.
Heyelanın meydana geldiği bölgede kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanması için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Karayolu ekipleri, heyelanın yarattığı hasarı gidermek ve yolun yeniden trafiğe açılmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu süreçte sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uygun hareket etmeleri önem taşıyor. Yetkililer, ulaşımın tek şeritten kontrollü şekilde sağlandığını belirtirken, yolun tamamen açılması için çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.