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Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan dehşeti

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Tunceli-Erzincan karayolunda 64. kilometrede sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri hızla müdahale ederek çalışmalara başladı.

Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan dehşeti mask
Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan dehşeti
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Tunceli-Erzincan karayolunda 64. kilometrede sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri hızla müdahale ederek çalışmalara başladı.

Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan dehşeti

Heyelanın meydana geldiği bölgede kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanması için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Karayolu ekipleri, heyelanın yarattığı hasarı gidermek ve yolun yeniden trafiğe açılmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu süreçte sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uygun hareket etmeleri önem taşıyor. Yetkililer, ulaşımın tek şeritten kontrollü şekilde sağlandığını belirtirken, yolun tamamen açılması için çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi.

Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Tunceli-Erzincan karayolu, Heyelan, Ulaşım, Trafik, Hasar

11 Şub 2024 - 16:08 - Gündem

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