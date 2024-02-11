Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi Erkan Engin

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olurken, müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da Halil Umut Meler ile İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.