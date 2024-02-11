Düşen yıldırım 25 küçükbaş hayvanı telef etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Alidam Köyü'nde, hayvancılıkla uğraşan Mustafa Y., 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü köy yakınlarında otlatmaya çıkardı.

Ancak akşam saatlerinde sürüyü köye geri götürmeye çalışırken üzerlerine yıldırım düştü. Olayda 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, hayvanların telef olduğu durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Mustafa Y.'nin yaşadığı bu üzücü olayın ardından, hayvan sahibi ve köy halkı büyük bir kayıp yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen telef hayvanların maddi kaybının yanı sıra, köydeki hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı