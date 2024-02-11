Siber ve mesleki zorbalık psikologları endişelendiriyor

Sivas Medicana Hastanesi'nde görevli Uzman Psikolog Duhan Töre, siber ve mesleki zorbalığın intihar riskini artırabileceğine dair uyarılarda bulundu.

Töre, meslek gruplarının da siber zorbalığa maruz kaldığını ve özellikle mesleki eleştirilerin bilgi eksikliği durumunda ortaya çıkabileceğini belirtti.

Uzman Psikolog Duhan Töre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Siber zorbalık aslında teknoloji aracılığıyla yapılan bir durumdur. Kişiye fiziksel bir temasla yapılan zorbalık durumu değildir, sosyal medya üzerinden yapılan zorbalıktır. Zorbalık yapılan gönderinin altına yapılan yorumlardan uygulanabiliyor. Bu yorumlar kişinin karakteristik özelliklerine karşı olabiliyor, bu yorumlar daha eleştirel yaklaştığı için kişide depresyon, şiddet, öfke kontrolü ve intihar gibi eylemlere neden olabiliyor"

dedi.

Özellikle meslek grupları arasında yaşanan siber zorbalığın ciddi bir stres kaynağı olduğunu ve bu durumla birlikte içe kapanıklık, toplumdan uzaklaşma gibi süreçlerin görülebileceğini belirten Töre, meslektaşlarına yönelik yapılan eleştirilerin mesleki performansı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Töre, mesleklerin icrası sırasında kişisel özelliklere odaklanan eleştirilerin mesleki zorbalık oluşturabileceğini vurgulayarak, her meslek dalında deneyimin önemine ve mesleki gelişimin desteklenmesine vurgu yaptı. Ayrıca, siber zorbalığın önlenmesi için empati ve anlayışın önemli olduğunu belirtti.

Son olarak, Töre, kişilerin kendilerini geliştirmeye odaklanmaları gerektiğini ve siber zorbalık karşısında duyarlı olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı