Sivas-Malatya yolunda feci kaza: 1 ölü

Sivas Kangal-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen ve iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas’ın Kangal ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil sürücülerinden biri olay yerinde öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kangal-Malatya karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Ters istikametlerden gelen 06 EA 7437 plakalı hafif ticari araçla 28 AAK 386 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücülerinden Naci Buran olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Ö.T.E. ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya hatalı sollamanın neden olduğu tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı