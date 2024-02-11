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Sivas-Malatya yolunda feci kaza: 1 ölü

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Sivas Kangal-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen ve iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas-Malatya yolunda feci kaza: 1 ölü mask
Sivas-Malatya yolunda feci kaza: 1 ölü
Sivas-Malatya yolunda feci kaza: 1 ölü
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Sivas Kangal-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen ve iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sivas-Malatya yolunda feci kaza: 1 ölü

Sivas’ın Kangal ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil sürücülerinden biri olay yerinde öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas-Malatya yolunda feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Kangal-Malatya karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Ters istikametlerden gelen 06 EA 7437 plakalı hafif ticari araçla 28 AAK 386 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Sivas-Malatya yolunda feci kaza: 1 ölü

Kazada araç sürücülerinden Naci Buran olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Ö.T.E. ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya hatalı sollamanın neden olduğu tahmin ediliyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas-Malatya yolunda feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Şub 2024 - 15:23 Malatya- Asayiş

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