Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 176’ya, yaralananların sayısı 67 bin 784’e yükseldi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 128 gündür aralıksız sürüyor. Bölgede binlerce sivili hayattan koparan İsrail, saldırılarını sonlandırmak yerine güneydeki Refah kentine saldırmayı planlıyor. İsrail ordusunun Gazze’de devam eden katliamında can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 112 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 173 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 28 bin 176’ya, yaralananların sayısının da 67 bin 784’e yükseldiği duyuruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.