Katledilen anne ve iki çocuğu yan yana toprağa verildi

Hatay, İskenderun ilçesinde, 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve iki çocuğu, 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı, Turgay K. isimli şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü.

Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgede yaptığı aramada, hamile anne ve iki çocuğun cansız bedenlerini Demen Yaylası'nda çukur içine gömülmüş halde bulmuştu.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, cenazeler sabah saatlerinde Abacı'nın yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Sarıseki Mahallesi'ne getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından Sarseki Narlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ölen Selma Abacı'nın akrabası Oğuz Abacı, yaşanan acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek,

"Söylenecek bir söz yok, sözün bittiği yer. Acımız var, Allah rahmet versin bize de sabır versin. Ben şahsen tanımıyorum ama yakın mahallede yaşıyormuş. Biz de dün öğlen öğrendik. Bir hafta önce kızı ve çocukları yukarı götürmüş. Olayı tasarlamış sanırım. Orada da cinayeti işlemiş. Jandarma ekipleri sıkı bir takip sonucu zanlıyı yakaladılar. Onun cezasını Allah verecek öyle umuyorum"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı