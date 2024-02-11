Sahte para ele geçirildi

Zonguldak'ta polis ekipleri bir şüphelinin üzerinden 15 bin lira tutarında sahte para ele geçirdi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminaline otobüs ile gelen O.A. (29) isimli şahıs üzerinde 15 bin Türk Lirası tutarında sahte paraya el koydu. Gözaltına alınan O.A. parada sahtecilik suçundan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.