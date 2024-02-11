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Sahte para ele geçirildi

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Zonguldak'ta polis ekipleri bir şüphelinin üzerinden 15 bin lira tutarında sahte para ele geçirdi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte para ele geçirildi mask
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Zonguldak'ta polis ekipleri bir şüphelinin üzerinden 15 bin lira tutarında sahte para ele geçirdi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminaline otobüs ile gelen O.A. (29) isimli şahıs üzerinde 15 bin Türk Lirası tutarında sahte paraya el koydu. Gözaltına alınan O.A. parada sahtecilik suçundan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte para ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Şub 2024 - 14:54 - Gündem

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