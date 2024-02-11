- Ekonomi

Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı

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Türkiye'de gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden şirketlerin listesi açıklandı. İlk iki sırada yer alan şirketlerin cirosu ise dudak uçuklattı.

Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı mask
Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı
Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı
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Türkiye'de gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden şirketlerin listesi açıklandı. İlk iki sırada yer alan şirketlerin cirosu ise dudak uçuklattı.

Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı

Fast Company, her yıl Türkiye'nin En Büyük 100 İnternet Şirketi listesi yayınlıyor. Bu yıl Türkiye'de gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden şirketlerin listesi açıklandı.

Buna göre en büyük büyümeyi, yüzde 90’a yakın ciro artışıyla Trendyol yaptı.

Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı

İŞTE O LİSTE

1- Nesine
2- Trendyol
Bu iki şirketin cirosu 75 Milyar TL bandında.

Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı

3- Hepsiburada
4- Getir
Bu iki şirketin cirosu 40-45 milyar TL bandında.

Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı

5- Yemeksepeti
6- Bilyoner
7- Google Türkiye
Bu 3 şirketin cirosu 15-25 MİLYAR TL bandında.

Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı

8- Peak Games
9- VavaCars
10- Misli.com
11- Facebook Türkiye
12- N11
Bu 5 şirketin cirosu 10-15 milyar TL bandında.

Diğer tüm detaylar fastcompany.com.tr’de.

Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı

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11 Şub 2024 - 14:41 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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