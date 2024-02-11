Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı

Türkiye'de gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden şirketlerin listesi açıklandı. İlk iki sırada yer alan şirketlerin cirosu ise dudak uçuklattı.

Fast Company, her yıl Türkiye'nin En Büyük 100 İnternet Şirketi listesi yayınlıyor. Bu yıl Türkiye'de gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden şirketlerin listesi açıklandı.

Buna göre en büyük büyümeyi, yüzde 90’a yakın ciro artışıyla Trendyol yaptı.

İŞTE O LİSTE

1- Nesine

2- Trendyol

Bu iki şirketin cirosu 75 Milyar TL bandında.

3- Hepsiburada

4- Getir

Bu iki şirketin cirosu 40-45 milyar TL bandında.

5- Yemeksepeti

6- Bilyoner

7- Google Türkiye

Bu 3 şirketin cirosu 15-25 MİLYAR TL bandında.

8- Peak Games

9- VavaCars

10- Misli.com

11- Facebook Türkiye

12- N11

Bu 5 şirketin cirosu 10-15 milyar TL bandında.

Diğer tüm detaylar fastcompany.com.tr’de.