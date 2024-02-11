Türkiye'nin en büyük internet şirketleri açıklandı

Türkiye'de gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden şirketlerin listesi açıklandı. İlk iki sırada yer alan şirketlerin cirosu ise dudak uçuklattı.
Fast Company, her yıl Türkiye'nin En Büyük 100 İnternet Şirketi listesi yayınlıyor. Bu yıl Türkiye'de gelirlerinin tamamını internet üzerinden elde eden şirketlerin listesi açıklandı.
Buna göre en büyük büyümeyi, yüzde 90’a yakın ciro artışıyla Trendyol yaptı.
İŞTE O LİSTE
1- Nesine
2- Trendyol
Bu iki şirketin cirosu 75 Milyar TL bandında.
3- Hepsiburada
4- Getir
Bu iki şirketin cirosu 40-45 milyar TL bandında.
5- Yemeksepeti
6- Bilyoner
7- Google Türkiye
Bu 3 şirketin cirosu 15-25 MİLYAR TL bandında.
8- Peak Games
9- VavaCars
10- Misli.com
11- Facebook Türkiye
12- N11
Bu 5 şirketin cirosu 10-15 milyar TL bandında.
Diğer tüm detaylar fastcompany.com.tr’de.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.