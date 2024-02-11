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Malatya’da trafik canavarı kaç can aldı? 2024 yılının ilk ayı nasıl geçti?

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre 2024 yılının ilk ayında Malatya’da 315 trafik kazası meydana gelirken 5 kişi hayatını kaybetti.

Malatya’da trafik canavarı kaç can aldı? 2024 yılının ilk ayı nasıl geçti? mask
Malatya’da trafik canavarı kaç can aldı? 2024 yılının ilk ayı nasıl geçti?
Malatya’da trafik canavarı kaç can aldı? 2024 yılının ilk ayı nasıl geçti?
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre 2024 yılının ilk ayında Malatya’da 315 trafik kazası meydana gelirken 5 kişi hayatını kaybetti.

Malatya’da trafik canavarı kaç can aldı? 2024 yılının ilk ayı nasıl geçti?

İŞTE O İSTATİSTİKLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Malatya’da Ocak ayında 136 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 136 ölümlü ve yaralanmalı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Malatya’da trafik canavarı kaç can aldı? 2024 yılının ilk ayı nasıl geçti?

KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Ayrıca 2024 yılının ilk ayında Malatya’da 179 maddi hasarlı kaza yaşandı. Şehirde meydana gelen trafik kazalarında 248 kişi de yaralandı.

Malatya’da trafik canavarı kaç can aldı? 2024 yılının ilk ayı nasıl geçti?

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

“Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmama, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymama, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymama, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmama, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girme, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamama, yayalara geçiş hakkı vermeme, alkollü olarak araç kullanma, aşırı hızla araç kullanma, geçme yasağı olan yerlerden geçme ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etme.”
Malatya’da trafik canavarı kaç can aldı? 2024 yılının ilk ayı nasıl geçti?
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11 Şub 2024 - 14:15 Malatya- Asayiş

Mahreç  Besime Güner

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