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Naci Görür uyardı: “Bu kuşak çok sıkıştı”

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu sabah saatlerinde yaşanan 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” dedi.

Naci Görür uyardı: “Bu kuşak çok sıkıştı” mask
Naci Görür uyardı: “Bu kuşak çok sıkıştı”
Naci Görür uyardı: “Bu kuşak çok sıkıştı”
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu sabah saatlerinde yaşanan 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı”

dedi.

Naci Görür uyardı: “Bu kuşak çok sıkıştı”

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,74 kilometre derinlikte olan depremde can ve mal kaybı olmadı.

Naci Görür uyardı: “Bu kuşak çok sıkıştı”

Hakkari Valisi Ali Çelik,

“Yüksekova ilçemizde saat 7:36’da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun”

dedi.

Naci Görür uyardı: “Bu kuşak çok sıkıştı”

NACİ GÖRÜR’DEN YORUM

Depreme ilişkin yorumda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Bu sabah Hakkari Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı”

diye konuştu.

Naci Görür uyardı: “Bu kuşak çok sıkıştı”

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11 Şub 2024 - 13:50 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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