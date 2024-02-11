Malatya’da Çevreyolu’nun yükünü alacak bağlantı yolu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Alparslan Türkeş Bulvarı’nı Kuzey Kuşak Yolu’na bağlayan bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.
İnceleme gezisi sırasında bağlantı yolu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert,
“Daha önceki yıllarda Ergenekon Köprüsünün bulunduğu alanda 1 gidiş 1 geliş olan yol, 3 gidiş 3 geliş olacak şekilde yapıldı. Bu sene de Alparslan Türkeş Bulvarı’nın devamı olan yolun 5 kilometrelik kısmını yaptık. Bisiklet yollarıyla, aydınlatmasıyla, kaldırımlarıyla güzel bir yol oldu. Sadece orta refüjlerin ağaçlandırması kaldı. O da önümüzde yaz mevsiminde yapılacak. Daha önceden burası çok atıl ve karanlık bölgeydi. Şu anda tamamlanan yol çalışmaları ile Kuzey Kuşak Yolu’nun taşıyıcı yollarından biri oldu”
ifadelerine yer verdi.
“TEK ANA ARTERLİ OLAN YOLUN İHTİYACA CEVAP VERMESİ MÜMKÜN DEĞİL”
Malatya’ya birçok alternatif yol kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Gürkan,
“Malatya trafik noktasında sorun yaşayan iller arasında yer alıyordu. 2019 yılında göreve geldiğimizde en büyük problemler yol ve ulaşım sorunuydu. Tek artere ve tek aksa hapsedilmiş bir şehrin trafik sorunu, kolay kolay çözülemezdi. Çünkü tek arter olan yol 1920’lilerde açılmış, şehirlerarası yol, şehrin ana yolu olmuş. O dönemlerde az sayıda araç varken şimdilerde 250 bine yakın motorlu araç var. O nedenle tek ana arterli olan yolun ihtiyaca cevap vermesi mümkün değildir. Biz göreve geldik, Anayurt Bulvarı’nı alternatif yol olarak ana aksa bağladık. Hemen akabinde Kuzey Kuşak Yolu’nu alternatif yol alarak yaptık. Alper Tunga Bulvarı, Güney Kuşak Yolu ve Danişmend Gazi Bulvarı yapılarak, bu şehrin trafiği rahatlatıldı. Şu anda bulunduğumuz alan ise Alparslan Türkeş Bulvarı’nın devamı olan ve yeni açtığımız bulvarda Çevreyolu’nun yükünü alan Kuzey Kuşak Yolu’nun bağlantı yoludur. 3’er gidiş 3’er geliş olmak üzere yaklaşık 5 kilometrelik alan içerisinde yaya kaldırımları, bisiklet yolları, orta refüjü, aydınlatması ve peyzajıyla güzel bir yol yapıldı. Bu yol, Kuzey Kuşak Yolu’nu Anayurt Bulvarı’na, Anayurt Bulvarı’nı ana aksa, ana aksı Danişmend Gazi Bulvarı’na, Danişmend Gazi Bulvarı’nı Alper Tunga Bulvarı’na oradan da Güney Kuşak Yolu’na bağlantı sağlayan bir yol hüviyetindedir. Yolumuzun Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum”
sözlerini aktardı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.