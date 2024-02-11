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18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı mask
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Samsun'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz ve tehdit" suçlarından yargılandığı ağır ceza mahkemesince 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. B.'yi yaptıkları takip sonucu Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.T.B. Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Polis, hapis cezası, suç, gözaltı, Tutuklama

11 Şub 2024 - 13:12 - Gündem

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