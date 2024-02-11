18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz ve tehdit" suçlarından yargılandığı ağır ceza mahkemesince 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. B.'yi yaptıkları takip sonucu Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.T.B. Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı