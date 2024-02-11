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Uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı, 9 kişi gözaltına alındı

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Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ikametlerinin yakın civarında dere yatağında bulunan kulübe ve barakalarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı, 9 kişi gözaltına alındı mask
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Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ikametlerinin yakın civarında dere yatağında bulunan kulübe ve barakalarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 7 parça halinde toplamda 168,43 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 1 kişi ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla uyuşturucuyla mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı, 9 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 Şub 2024 - 13:09 - Asayiş

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