Uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı, 9 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ikametlerinin yakın civarında dere yatağında bulunan kulübe ve barakalarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 7 parça halinde toplamda 168,43 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 1 kişi ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla uyuşturucuyla mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.