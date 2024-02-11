Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Dün gece Mardin Yolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı incelemelerde bulunmak üzere olay yerine intikal etti. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı