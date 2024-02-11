- Gündem

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Dün gece Mardin Yolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dün gece Mardin Yolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı incelemelerde bulunmak üzere olay yerine intikal etti. Soruşturma devam ediyor.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, kaza, trafik kazası, yaralı, soruşturma, motosiklet

11 Şub 2024 - 13:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL