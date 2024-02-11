- Asayiş

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'da, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı mask
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'da, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı

Bu kapsamda yapılan operasyonda, 5 şüpheli şahsın üst ve araç aramalarında; 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 32 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 8 adet kartuş, bir miktar esrar maddesi ve 8 adet lyrica hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurlarıyla ilgili adli işlemlere başlandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı

Ayrıca devam eden çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 4 zanlının yakalandığı belirtildi. Bu zanlıların, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 18 yıl, Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Madde kullanmak suçundan 6 yıl, Kasten Yaralama suçundan 4 yıl 6 ay ve Hırsızlık suçundan 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyor. Gözaltına alınan zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Elazığ, Polis, operasyon, kesinleşmiş hapis cezası, Tutuklama, cezaevi, Şüpheli, gözaltı, suç, hırsızlık

11 Şub 2024 - 13:04 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL