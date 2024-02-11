Elazığ'da, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonda, 5 şüpheli şahsın üst ve araç aramalarında; 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 32 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 8 adet kartuş, bir miktar esrar maddesi ve 8 adet lyrica hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurlarıyla ilgili adli işlemlere başlandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 4 zanlının yakalandığı belirtildi. Bu zanlıların, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 18 yıl, Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Madde kullanmak suçundan 6 yıl, Kasten Yaralama suçundan 4 yıl 6 ay ve Hırsızlık suçundan 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyor. Gözaltına alınan zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı