Deprem bölgesi savunma üssü oluyor Malatya’nın payına ne düşüyor?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde savunma sanayiinin devleri 8 milyar liralık katkı yapacak. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep’te yapılacak tüm yatırımlar, bölgenin istihdamına da katkı sağlayacak. İşte detaylar…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep’te savunma sanayiinin devleri 8 milyar liralık katkı yapacak.

KAHRAMANMARAŞ

TRT HABER’in hazırladığı bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta TUSAŞ fabrika kuracak. Havacılık sektörüne yapı kimyasalları üretilecek. ANKA için yeden parça üretilecek.

ELAZIĞ

Elazığ’da TÜYAR ileri teknoloji çip paketleme tesisi, STM duvar arkası radar üretim tesisi açacak.

ADIYAMAN

Aynı bilgilere göre, Adıyaman’da TUSAŞ ve ASELSAN tesis kuracak ve kablo ve konnektör üretimi de yapılacak.

GAZİANTEP

Nurdağı ve Islahiye’de tesis kurulup bu tesisi TUSAŞ ve ROKETSAN koordine edecek. Karbon elyaf üretim tesisi de buraya kazandırılacak.

HATAY

ROKETSAN, Hatay Kırıkhan’da tesis kuracak; silah ve roket sistemleri üretilecek; ayrıca PAVOTEK bilişim ürünleri tesisi yatırımı yapacak.

MALATYA

ASELSAN Malatya’da tesis kuracak. Burada çok katmanlı baskı devre kartı üretilecek.

Öte yandan HAVELSAN Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Malatya’da yazılım kampüsleri oluşturmayı planlıyor.

MALATYA’DA YER BELİRLENDİ

Bu arada ASELSAN teknik ekipleri Malatya’ya gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplere yatırımı yapabilecekleri alanlar gösterildi. Kart Sistemi yatırımı için 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekare kapalı alana sahip olan bir yerleşkede teknik ekip incelemelerini yaptı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu belirlenen yerin uygun olduğunu ve hızlı bir şekilde çalışmalara başlanacağını ifade etti.