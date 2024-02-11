11 Şub 2024 - 12:10 - Gündem

HAARP teknolojisi gerçek mi? Yapay depremler olabilir mi?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin HAARP teknolojisiyle üretildiğine dair komplo teorileri sosyal medyanın gündemini uzun süredir meşgul ediyor. KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgenç Akın, "Özellikle sosyal medyada yayılan ve HAARP ismi verilen, tamamen radyo dalgası sinyalleri gönderen antenlerin deprem ürettiği bir teori gibi yayılıyor.